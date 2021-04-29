МИД РФ: Обвинения по Чехии и Болгарии - часть кампании Запада

Бездоказательные обвинения в адрес России по ситуации в Чехии и Болгарии являются частью широкомасштабной компании западных стран против РФ, заявили в МИД России. Об этом сообщает РИА Новости.

Кризис в российско-чешских отношениях был вызван обвинениями Праги в адрес спецслужб РФ, якобы причастных к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. На фоне этих заявлений Чехия 17 апреля выслала 18 российских дипломатов, Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. В дальнейшем Прага решила снизить состав посольства РФ в Чехии до уровня чешской дипмиссии в Москве, напоминает «Свободная пресса».

Позже прокуратура Болгарии сообщила, что подозревает шестерых россиян в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны в период с 2011 по 2020 год, сообщает Ura.ru. В МИД РФ иронично прокомментировали эти обвинения, порадовавшись, что Москве не приписали причастность к другим историческим событиям, сообщает РИА ФАН.

Кроме того, в четверг Болгария объявила одного российского дипломата персоной нон грата.

