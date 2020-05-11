Чешские СМИ раскрыли личность российского «доставщика яда» в Прагу
Чешское сетевое издание Seznam назвало имя россиянина, который якобы привез в апреле в Прагу яд рицин. Об этом пишет РИА Новости, подчеркивая, что СМИ упоминает некого Андрея Викторовича К.
Источник представляет 34-летнего россиянина как «руководителя российского федерального агентства в дипломатическом статусе» и утверждает, что он получил из Москвы чемодан с опасным грузом и доставил его в посольство. В свою очередь, «Андрей Викторович» в беседе с изданием подчеркнул, что вез в чемодане «дезинфекцию и конфеты». На прямой вопрос о том, он ли привез в Прагу рицин, россиянин ответил отрицательно, подчеркивает Ura.ru.
В конце апреля пражский еженедельник Respekt, ссылаясь на источник в спецслужбах, написал, что три недели назад в Прагу якобы прилетел мужчина с российским дипломатическим паспортом и ядом рицин в чемодане, которого ждала машина от российского посольства. В материале высказывалось предположение, что яд мог предназначаться старосте района Прага-6 Ондржею Коларжу и приматору Праги Зденеку Гржибу, связанным со сносом памятника советскому маршалу Коневу.
Профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД, дипломат Иван Сурма в эфире НСН заявил, что вся эта история - провокация, усугублять которую активными дипломатическими действиями Праге будет невыгодно.
При этом, власти Чехии считают, что подозрения в подготовке отравления муниципальных чиновников в Праге пока не требуют таких ответных действий, как выдворение российского посла. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после разговора с главой МИД страны.
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