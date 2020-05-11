Чешские СМИ раскрыли личность российского «доставщика яда» в Прагу

Чешское сетевое издание Seznam назвало имя россиянина, который якобы привез в апреле в Прагу яд рицин. Об этом пишет РИА Новости, подчеркивая, что СМИ упоминает некого Андрея Викторовича К.

Источник представляет 34-летнего россиянина как «руководителя российского федерального агентства в дипломатическом статусе» и утверждает, что он получил из Москвы чемодан с опасным грузом и доставил его в посольство. В свою очередь, «Андрей Викторович» в беседе с изданием подчеркнул, что вез в чемодане «дезинфекцию и конфеты». На прямой вопрос о том, он ли привез в Прагу рицин, россиянин ответил отрицательно, подчеркивает Ura.ru.