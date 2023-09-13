Чешская таможня отказалась забирать личные вещи у россиян

Она пояснила, что у Чехии нет общей границы с Россией, а это означает, что прежде чем попасть на территорию республики граждане РФ проехали другие страны Еврозоны.

«Предполагается, что на пути следования в республику автомобиль с российскими номерами, а также иные принадлежащие гражданину РФ вещи уже проехали по территории другой страны ЕС и Еврозоны, где они прошли проверку у тамошних таможенников на соответствие ввоза правилам ЕС», - уточнила пресс-секретарь.

Прудичова добавила, что это не освобождает автомобили и личные вещи россиян от стандартного выборочного таможенного досмотра.

Ранее власти Финляндии заявили, что в соответствии с ранее распространенными разъяснениями Еврокомиссии, конфискация машин их владельцам не грозит, въезд в страну разрешён, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

