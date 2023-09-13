Эстония развернула первый автомобиль с российскими номерами
В эстонской Нарве таможенники не пустили в республику легковой автомобиль с российскими регистрационными номерами, сообщает РИА Новости.
Как отмечается, за рулем машины находился гражданин, имеющий гражданство РФ и Литвы.
По его словам, таможенники объяснили ему о вступлении в силу правил Европейского союза, которые запрещают въезд на территорию стран ЕС такого транспорта. Затем ему пришлось вернулся на территорию России. Пропуск машин с российскими номерами прекратили также Литва и Латвия.
Ранее стало известно, что Литва будет конфисковывать въезжающие в страну российские машины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru