Черногория ужесточила правила въезда для туристов из-за COVID-19
Власти Черногории ужесточили правила въезда для вакцинированных туристов из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает посольство России в республике.
Как отмечается на странице диппредставительства в Facebook, теперь страну могут посетить только граждане с сертификатом о вакцинации против COVID-19 (после последней прививки должно пройти не более полугода), отрицательным сделанным не ранее чем за 72 часа до приезда ПЦР-тестом, результатом экспресс-теста на антиген, сделанного за два дня до въезда. Кроме того, через границу пропустят туристов с положительным результатом исследования на COVID-19, проведенным более десяти дней назад и не ранее полугода со дня получения результата. Въезжающим необходимо предоставить один из перечисленных документов на выбор, отмечает Газета.ру.
Несовершеннолетним и лицам с медотводом справки о тестах не понадобятся. Новые правила въезда в Черногорию для иностранных граждан будут действовать как минимум до 22 декабря.
Ранее россияне, привитые вакцинами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», могли посещать Черногорию без предъявления ПЦР-теста и соблюдения карантина, напоминает РИА ФАН.
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