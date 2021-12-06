Черногория ужесточила правила въезда для туристов из-за COVID-19

Как отмечается на странице диппредставительства в Facebook, теперь страну могут посетить только граждане с сертификатом о вакцинации против COVID-19 (после последней прививки должно пройти не более полугода), отрицательным сделанным не ранее чем за 72 часа до приезда ПЦР-тестом, результатом экспресс-теста на антиген, сделанного за два дня до въезда. Кроме того, через границу пропустят туристов с положительным результатом исследования на COVID-19, проведенным более десяти дней назад и не ранее полугода со дня получения результата. Въезжающим необходимо предоставить один из перечисленных документов на выбор, отмечает Газета.ру.

Несовершеннолетним и лицам с медотводом справки о тестах не понадобятся. Новые правила въезда в Черногорию для иностранных граждан будут действовать как минимум до 22 декабря.

Ранее россияне, привитые вакцинами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», могли посещать Черногорию без предъявления ПЦР-теста и соблюдения карантина, напоминает РИА ФАН.

