Италия может начать прием туристов из России с 15 июня

Италия готова начать принимать туристов из России с 15 июня. Об этом сообщил глава итальянского диппредставительства в Москве Паскуале Терраччано в ходе онлайн-брифинга. Он отметил, что надеется на то, что с этого времени Евросоюз откроет свои границы для туристов, а российское руководство разрешит своим гражданам выезд из страны.

«До 15 июня внешние границы Европейского союза будут закрыты, после вопрос о продлении или непродлении закрытия внешних границ будет рассмотрен на европейском уровне», - сказал посол в интервью сайту KP.Ru

Дипломат добавил, что Италия не намерена вводить обязательные медицинские справки о вакцинации от коронавируса для въезда туристов в страну. Терраччано отметил, что будут приниматься все меры предосторожности, на въезде в страну будут проводиться контроль.