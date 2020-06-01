Италия может начать прием туристов из России с 15 июня
Италия готова начать принимать туристов из России с 15 июня. Об этом сообщил глава итальянского диппредставительства в Москве Паскуале Терраччано в ходе онлайн-брифинга. Он отметил, что надеется на то, что с этого времени Евросоюз откроет свои границы для туристов, а российское руководство разрешит своим гражданам выезд из страны.
«До 15 июня внешние границы Европейского союза будут закрыты, после вопрос о продлении или непродлении закрытия внешних границ будет рассмотрен на европейском уровне», - сказал посол в интервью сайту KP.Ru
Дипломат добавил, что Италия не намерена вводить обязательные медицинские справки о вакцинации от коронавируса для въезда туристов в страну. Терраччано отметил, что будут приниматься все меры предосторожности, на въезде в страну будут проводиться контроль.
Ранее сообщалось, что Крым начнет принимать туристов из других регионов России в начале июля, сообщает Ura.ru.
Председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова накануне сообщила, что до 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма на июль и август уже забронированы, передает RT.
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