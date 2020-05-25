Власти Черногории заявили о выздоровлении всех пациентов с COVID-19

Власти Черногории сообщили о выздоровлении всех пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Как пишет ТАСС, об этом заявили в правительстве страны. Кроме того, в кабмине напомнили, что до 17 марта, когда был подтвержден первый случай COVID-19, Черногория оставалась последней европейской страной, свободной от коронавируса, отмечает Газета.ру.

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Ранее НСН писала, что эпидемия коронавирусной инфекции завершится к концу предстоящего лета. Как сообщает РИА Новости, такой прогноз дал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева доктор медицинских наук Лео Бокерия.

«Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — подчеркнул специалист.

Между тем, по данным на 24 мая, в России подтвердились 8 599 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом общее число инфицированных в нашей стране достигло 344 481, отмечает RT.

