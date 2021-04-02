Чехия заявила о том, что политика ЕС «вынуждает» ее закупать вакцину в РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью изданию "Список" заявил, что политика ЕС в области закупки и распределения вакцин против COVID-19 "вынуждает" руководство страны обратиться к РФ для приобретения препарата "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС.

По словам Бабиша, власти готовы приступить к переговорам, не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Премьер напомнил слова канцлера Австрии Себастьяна Курца, который также заявлял о готовности купить миллион доз "Спутника V".

По мнению министра, в руководстве ЕС "говорится о солидарности", однако на деле это правило не соблюдается. Президент Чехии Милош Земан также уже заявлял о необходимости закупок вакцины "Спутник V", однако глава Минздрава Ян Блатный выступал против применения вакцины без одобрения европейским регулятором.

В Чехии сохраняется сложная ситуация с коронавирусом. Чешское телевидение передавало, что на территории страны выявили новый штамм COVID-19.

