Чехия заявила о том, что политика ЕС «вынуждает» ее закупать вакцину в РФ
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью изданию "Список" заявил, что политика ЕС в области закупки и распределения вакцин против COVID-19 "вынуждает" руководство страны обратиться к РФ для приобретения препарата "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС.
По словам Бабиша, власти готовы приступить к переговорам, не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Премьер напомнил слова канцлера Австрии Себастьяна Курца, который также заявлял о готовности купить миллион доз "Спутника V".
По мнению министра, в руководстве ЕС "говорится о солидарности", однако на деле это правило не соблюдается. Президент Чехии Милош Земан также уже заявлял о необходимости закупок вакцины "Спутник V", однако глава Минздрава Ян Блатный выступал против применения вакцины без одобрения европейским регулятором.
В Чехии сохраняется сложная ситуация с коронавирусом. Чешское телевидение передавало, что на территории страны выявили новый штамм COVID-19.
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