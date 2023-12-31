Шольц обвинил Путина в отключении газа для Германии

Россия перекрыла «газовый кран» для Германии. С таким обвинением президента РФ Владимира Путина выступил канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем обращении. Об этом сообщает Die Welt.

Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок газа в Европу

Немецкий канцлер попытался объяснить сложную ситуацию в Германии последствиями COVID и конфликтом на Украине и также обвинил Москву в том, что Россия перекрыла газ немцам.

Из-за экономических проблем Германии необходимы инвестиции в будущее, уточняет RT позицию Шольца.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что никто не занимается расследованием взрывов на «Северных потоках», позиция ряда стран удивляет. По словам главы государства, неоднократные обращения РФ с предложением принять участие в расследовании игнорируются, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Владимир ПутинРоссийский ГазГерманияШольц

Горячие новости

Все новости

партнеры