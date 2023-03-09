Чехия потребует у России плату за пользование землей по советским договорам

Руководство республики заключило соответствующие соглашения более 40 лет назад. РФ унаследовала это право от Советского Союза.

После лишения участков статуса дипломатической миссии, Москве придется заплатить за них арендную плату, отметили журналисты.

По данным СМИ, в Праге уже подсчитали размер «долга». Точную сумму в ведомстве называть не стали.

Избранный президент Чехии Петр Павел 9 марта официально вступил в должность. Выборы главы государства состоялись в январе 2023 года, передает НСН.

