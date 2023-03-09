Президент Чехии Петр Павел официально вступил в должность

Петр Павел, избранный президент Чехии, официально вступил в должность, сообщает ТАСС.

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Церемония инаугурации прошла в историческом Владиславском зале в Пражском граде в присутствии членов обеих палат парламента.

«Обещаю хранить верность Чешской Республике, соблюдать её конституцию и законы», - заявил 61-летний президент.

Президентские выборы прошли в Чехии в январе 2023 года. Премьер-министр страны Петр Фиала подтвердил, что победу на них одержал генерал армии в запасе Петр Павел, сообщает RT.

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ТЕГИ:ПрисягаПрезидентЧехия
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