Президент Чехии Петр Павел официально вступил в должность
Петр Павел, избранный президент Чехии, официально вступил в должность, сообщает ТАСС.
Церемония инаугурации прошла в историческом Владиславском зале в Пражском граде в присутствии членов обеих палат парламента.
«Обещаю хранить верность Чешской Республике, соблюдать её конституцию и законы», - заявил 61-летний президент.
Президентские выборы прошли в Чехии в январе 2023 года. Премьер-министр страны Петр Фиала подтвердил, что победу на них одержал генерал армии в запасе Петр Павел, сообщает RT.
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