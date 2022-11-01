«Сыты по горло»: Чешский журналист рассказал об отношении соотечественников к событиям на Украине

Все больше граждан Чехии «сыты по горло» последствиями, связанными с российско-украинским конфликтом. Об этом заявил обозреватель издания Seznam Zpravy Ян Странски.

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По словам журналиста, отношение чехов к событиям на Украине меняется день ото дня. Все больше людей в повседневных беседах с родными, коллегами, друзьями говорят о том, что они устали от происходящего и что украинцы сами должны разобраться в своих проблемах. В частности, пишет Странски, чехи устали от роста цен на электроэнергию.

Однако журналист призвал граждан Чехии положиться на официальную позицию правительства и обратился к местным властям с просьбой не прислушиваться к якобы советникам по украинским вопросам, докладывающим о настроениях «виртуального народа». В противном случае, заявил обозреватель, судьба Чехии будет предрешена.

В конце октября в Чехии прошли антиправительственные митинги, участники акций протеста выступили против политики властей страны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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