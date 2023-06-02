Чехия потребует от РФ плату за аренду земли в трех городах

Речь идет о 59 земельных участках общей площадью 49,2 тысячи квадратных метров. Они находятся в Праге, Карловых Варах и Брно.

Во внешнеполитическом ведомстве республики считают, что Россия использует участки не по назначению.

Власти ФРГ 31 мая объявили о закрытии генконсульств России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. МИД РФ пообещал ответить на действия Берлина, передает «Радиоточка НСН».

