Чехия потребует от РФ плату за аренду земли в трех городах
Власти Чехии потребуют от России заплатить за аренду земельных участков в трех городах. Об этом сообщает информагентство CТК со ссылкой на МИД республики.
Речь идет о 59 земельных участках общей площадью 49,2 тысячи квадратных метров. Они находятся в Праге, Карловых Варах и Брно.
Во внешнеполитическом ведомстве республики считают, что Россия использует участки не по назначению.
Власти ФРГ 31 мая объявили о закрытии генконсульств России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. МИД РФ пообещал ответить на действия Берлина, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пригожин: ЧВК «Вагнер» передала Минобороны все позиции в Артемовске
- СМИ: Число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 70
- В Киеве прошли задержания по делу о закрытом бомбоубежище
- Белый дом: США не намерены выводить войска из Сирии
- «Сыграет судьбоносную роль»: назван главный козырь армии РФ на Украине
- «Только без гламура»: Пригожин согласился ответить на вопросы Собчак
- В Москве выпало до четверти месячной нормы осадков
- Части ВС РФ перебрасывают в Белоруссию
- Чехия потребует от РФ плату за аренду земли в трех городах
- Минюст внес двух журналистов и политолога в список иноагентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru