Чехия поставит Украине боевые вертолеты и боеприпасы

Чехия намерена поставить Украине боевые вертолеты и боеприпасы. Об этом заявил премьер-министр республики Петр Фиала.

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Слова политика приводит РИА Новости. Фиала также анонсировал поставки Киеву авиасимуляторов. Это необходимо для обучения пилотов для истребителей F-16 прямо на территории Украины.

Между тем Финляндия анонсировала очередной, семнадцатый пакет военной помощи Киеву. В него войдет больше боеприпасов и зенитного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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