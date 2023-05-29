Чехия назвала Россию угрозой на ближайшее десятилетие

Глава МИД Чехии Ян Липавской заявил, что дипломатия Праги будет учитывать потенциальную опасность со стороны России в ближайшие десять лет. Слова политика приводит «Лента».

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Он считает, что Европа на сегодняшний день не готова к длительному противостоянию с Россией, но принятие новых пакетов санкций создаст «наиболее выгодную позицию».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Чехия ведет подготовку около двух тысяч украинских военных.

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Фото: www.mzv.cz
ТЕГИ:Санкции ЕСЕвросоюз

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