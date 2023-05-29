Чехия назвала Россию угрозой на ближайшее десятилетие
29 мая 202317:47
Глава МИД Чехии Ян Липавской заявил, что дипломатия Праги будет учитывать потенциальную опасность со стороны России в ближайшие десять лет. Слова политика приводит «Лента».
Он считает, что Европа на сегодняшний день не готова к длительному противостоянию с Россией, но принятие новых пакетов санкций создаст «наиболее выгодную позицию».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Чехия ведет подготовку около двух тысяч украинских военных.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru