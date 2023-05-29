Чехия назвала Россию угрозой на ближайшее десятилетие

Он считает, что Европа на сегодняшний день не готова к длительному противостоянию с Россией, но принятие новых пакетов санкций создаст «наиболее выгодную позицию».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Чехия ведет подготовку около двух тысяч украинских военных.

