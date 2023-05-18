В Чехии мужчина получил условный срок за символику СВО

Отмечается, что на одежде задержанного были нашиты символ СВО на Украине, а именно буква Z, а также эмблемы ЧВК «Вагнер».

В итоге суд приговорил мужчину к лишению свободы на полгода условно с двухлетним испытательным сроком, а также штрафу в размере 12 тысяч крон (около 44 тысяч рублей). Кроме того, ему в течение года запретили посещать Прагу.

Яшек приговор суда опротестовал, однако Суд первого района Праги апелляцию отклонил.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество запретить использование буквы Z в качестве выражения поддержки России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

