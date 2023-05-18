В Чехии мужчина получил условный срок за символику СВО

Суд первого района Праги подтвердил условное лишение свободы 31-летнему Якубу Яшеку, задержанного в марте после митинга «Чехия против нищеты», сообщает чешское информационное агентство CTK.

В Самаре бар «Zombie» заставили снять с вывески латинскую Z

Отмечается, что на одежде задержанного были нашиты символ СВО на Украине, а именно буква Z, а также эмблемы ЧВК «Вагнер».

В итоге суд приговорил мужчину к лишению свободы на полгода условно с двухлетним испытательным сроком, а также штрафу в размере 12 тысяч крон (около 44 тысяч рублей). Кроме того, ему в течение года запретили посещать Прагу.

Яшек приговор суда опротестовал, однако Суд первого района Праги апелляцию отклонил.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество запретить использование буквы Z в качестве выражения поддержки России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияУголовное НаказаниеЧехияЧВК "Вагнер"

Горячие новости

Все новости

партнеры