В Сеуле проходят митинги после решения парламента об отмене военного положения

Тысячи протестующих собрались на площади перед зданием парламента Южной Кореи после того, как депутаты отменили введенное президентом военное положение. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, обстановка на месте остается спокойной. У здания парламента дежурят полицейские патрули и работают съемочные группы. Активисты с партийными и профсоюзными флагами скандируют лозунги, требуя отставки главы государства.

Парламент Южной Кореи отменил военное положение, введенное президентом

Военное положение было введено президентом страны в ночь на среду под предлогом борьбы с «просеверокорейскими силами» и защиты конституционного строя.

Однако парламент единогласно проголосовал за его отмену — из 300 депутатов на заседании присутствовали 190. В соответствии с конституцией, президент обязан отменить чрезвычайное положение после такого решения парламента, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Военное ПоложениеПарламентПротестыЮжная Корея

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