Charite назвала связь между отравлением Навального и болгарского бизнесмена спекуляцией

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН выразил сомнение в отравлении Гебрева и Навального «Новичком».

«Если бы это был «Новичок», шансов бы ни у этого Гебрева, ни у Скрипаля, ни у Навального не было. Думаю, это что-то другое. Общее у всех этих историй просматривается только одно: скорее всего, это какие-то спецсредства, которые находятся на вооружении у спецслужб различных стран», - сказал Никулин.

