Charite назвала связь между отравлением Навального и болгарского бизнесмена спекуляцией

Берлинская клиника Charite отказалась комментировать возможную связь между ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным и отравлением болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева в 2015 году. Официальный представитель клиники Мануэла Цингл назвала это «предположениями и спекуляциями», передает РИА Новости.

Цингл пообещала «проинформировать общественность, когда появятся новые сведения».

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Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН выразил сомнение в отравлении Гебрева и Навального «Новичком».

«Если бы это был «Новичок», шансов бы ни у этого Гебрева, ни у Скрипаля, ни у Навального не было. Думаю, это что-то другое. Общее у всех этих историй просматривается только одно: скорее всего, это какие-то спецсредства, которые находятся на вооружении у спецслужб различных стран», - сказал Никулин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияАлексей Навальный
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