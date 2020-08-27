МВД начало проверку из-за госпитализации Навального
Западно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала «доследственную проверку органами полиции» в связи с госпитализацией политика Алексея Навального в Омске.
«Органы транспортной полиции в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства устанавливают все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении на сайте соответствующего подразделения прокуратуры.
Уточняется, что проверка была начата ещё 20 августа, то есть в день госпитализации Навального.
Политику стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву. Он кричал от боли, потом потерял сознание. Самолёт экстренно сел в Омске, где медики забрали Навального в токсикологическое отделение больницы скорой медицинской помощи №1. 21 августа политика перевезли в немецкую клинику Charite.
Сторонники Навального и немецкие врачи предположили, что политика могли отравить. Власти Великобритании и Германии, представители ЕС и НАТО уже призвали к открытому расследованию произошедшего.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
976 тыс.+4 711 / сут.
Умерли
16 804+121 / сут.
Выздоровели
793 тыс.+6 411 / сут.
- Group-IB раскрыла хакеров, крадущих данные банковских карт
- В Эстонии придумали необычное наказание для лихачей
- «Дипломатическая бойня»: Лукашенко предрёк присоединение Гродно к Польше
- У четырех добровольцев, привитых от COVID-19, обнаружены антитела
- МВД начало проверку из-за госпитализации Навального
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru