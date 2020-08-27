МВД начало проверку из-за госпитализации Навального

Западно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала «доследственную проверку органами полиции» в связи с госпитализацией политика Алексея Навального в Омске.

«Органы транспортной полиции в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства устанавливают все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении на сайте соответствующего подразделения прокуратуры.

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Уточняется, что проверка была начата ещё 20 августа, то есть в день госпитализации Навального.

Политику стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву. Он кричал от боли, потом потерял сознание. Самолёт экстренно сел в Омске, где медики забрали Навального в токсикологическое отделение больницы скорой медицинской помощи №1. 21 августа политика перевезли в немецкую клинику Charite.

Сторонники Навального и немецкие врачи предположили, что политика могли отравить. Власти Великобритании и Германии, представители ЕС и НАТО уже призвали к открытому расследованию произошедшего.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолицияПрокуратураАлексей Навальный
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