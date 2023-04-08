Чад объявил о высылке посла Германии из страны

Правительство Чада потребовало от посла Германии в республике Яна Кристиана Гордона Крике покинуть страну. Об этом говорится в заявлении, опубликованном министерством связи Чада.

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Отмечается, что причина высылки — проявление послом «неуважения к общепринятым дипломатическим нормам». Власти республики не привели других подробностей произошедшего.

Крике должен покинуть африканскую страну в течение 48 часов.

Ранее Азербайджан объявил о высылке четырех иранских дипломатов. В Баку подчеркнули, что такое решение было принято из-за деятельности должностных лиц, «не совместимой с дипломатическим статусом».

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ФОТО: РИА Новости
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