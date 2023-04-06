Азербайджан объявил о высылке четырех иранских дипломатов

«Причиной высылки дипломатов стала их деятельность, не совместимая с дипломатическим статусом и противоречащая Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — говорится в заявлении азербайджанского МИД.

Ранее в МИД Азербайджана заявили, что нападение на посольство в Иране было заранее спланировано, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

