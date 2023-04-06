Азербайджан объявил о высылке четырех иранских дипломатов

В Баку персонами нон грата объявлены четыре сотрудника иранского посольства, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, передает ТАСС.

В течение 48 часов они должны покинуть территорию страны. В здание азербайджанского МИД был вызван посол Исламской республики Сейед Аббас Мусави, которому был выражен протест из-за провокационных действий его страны по отношению к Азербайджану.

«Возможны провокации»: Востоковед о напряженных отношениях Азербайджана и Ирана

«Причиной высылки дипломатов стала их деятельность, не совместимая с дипломатическим статусом и противоречащая Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — говорится в заявлении азербайджанского МИД.

Ранее в МИД Азербайджана заявили, что нападение на посольство в Иране было заранее спланировано, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:ПосольствоВысылкаИранАзербайджан

Горячие новости

Все новости

партнеры