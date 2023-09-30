CBC: бывший эсэсовец Ярослав Хунка скрывается вместе с семьей после скандала
После скандального приглашения 98-летнего ветерана дивизии Ваффен СС «Галичина» Ярослава Хунки в канадский парламент его семья скрывается, сообщает телеканал CBC со ссылкой на друга семьи.
Отмечается, что семья эсэсовца полагала, что он просто встретится с президентом Украины Владимиров Зеленским. Они даже не предполагали, что ветерана приведут в парламент. Сейчас родные Хунки «боятся показать лица».
Нацисты, работавшие на фашистскую Германию во время Великой Отечественной войны, сейчас живут в Аргентине, Парагвае, Чили и Бразилии, рассказал НСН профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, доктор исторических наук Лазарь Хейфец.
Ранее Ярослав Хунка заявил, что после скандала в парламенте Канады решил уехать к «друзьям в Южную Америку». Он отметил, что столкнулся с «такой ненавистью, которую невозможно представить». На этом фоне МИД России заявил, что необходимо запросить список «друзей» Хунки в Латинской Америке, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru