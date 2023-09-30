CBC: бывший эсэсовец Ярослав Хунка скрывается вместе с семьей после скандала

Отмечается, что семья эсэсовца полагала, что он просто встретится с президентом Украины Владимиров Зеленским. Они даже не предполагали, что ветерана приведут в парламент. Сейчас родные Хунки «боятся показать лица».

Нацисты, работавшие на фашистскую Германию во время Великой Отечественной войны, сейчас живут в Аргентине, Парагвае, Чили и Бразилии, рассказал НСН профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, доктор исторических наук Лазарь Хейфец.

Ранее Ярослав Хунка заявил, что после скандала в парламенте Канады решил уехать к «друзьям в Южную Америку». Он отметил, что столкнулся с «такой ненавистью, которую невозможно представить». На этом фоне МИД России заявил, что необходимо запросить список «друзей» Хунки в Латинской Америке, отмечает «Радиоточка НСН».

