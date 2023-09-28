В Канаде закрыли фонд эсэсовца Хунки после запроса РФ

Университет Альберты в Канаде принял решение закрыть фонд имени украинского эсэсовца Ярослава Хунки после обращения российского дипломатического представительства, рассказал в беседе с РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Трюдо заявил, что скандал с нацистом не повлияет на поддержку Украины

Диппредставительство обратилось в университет в связи с продолжением работы фонда после скандала в парламенте. Спустя несколько часов учебное заведение объявило о закрытии организации.

По словам Степанова, университет выразил сожаление, если работа фонда кого-то оскорбила или доставила неудобства.

На прошлой неделе в честь визита президента Украины Владимира Зеленского в парламент Канады пригласили бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки.

Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения. Спикер парламента Энтони Рота ушел в отставку, напоминает «Радиоточка НСН».

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