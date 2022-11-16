Канцлер ФРГ понадеялся на проигрыш Трампа на президентских выборах в 2024 году

Шольц отметил, что не слишком впечатлен решением Трампа участвовать в предвыборной гонке. Он добавил, что есть надежда, что избиратели проголосуют против популизма.

По мнению канцлера ФРГ, нынешний хозяин Белого дома Джо Байден пребывает в достойной форме. Шольц назвал американского президента умным и опытным политиком, занимающимся мировым развитием, и истинным трансатлантистом, ведущим надежное партнерство между США и Европой.

Ранее социологический опрос показал, что большинство жителей США не желают видеть на президентских выборах Трампа и Байдена. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».