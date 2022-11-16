Канцлер ФРГ понадеялся на проигрыш Трампа на президентских выборах в 2024 году
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что надеется на проигрыш экс-президента США Дональда Трампа на выборах главы государства в 2024 году. Об этом сообщило агентство Reuters.
Шольц отметил, что не слишком впечатлен решением Трампа участвовать в предвыборной гонке. Он добавил, что есть надежда, что избиратели проголосуют против популизма.
По мнению канцлера ФРГ, нынешний хозяин Белого дома Джо Байден пребывает в достойной форме. Шольц назвал американского президента умным и опытным политиком, занимающимся мировым развитием, и истинным трансатлантистом, ведущим надежное партнерство между США и Европой.
Ранее социологический опрос показал, что большинство жителей США не желают видеть на президентских выборах Трампа и Байдена. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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