Канцлер ФРГ понадеялся на проигрыш Трампа на президентских выборах в 2024 году

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что надеется на проигрыш экс-президента США Дональда Трампа на выборах главы государства в 2024 году. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Шольц отметил, что не слишком впечатлен решением Трампа участвовать в предвыборной гонке. Он добавил, что есть надежда, что избиратели проголосуют против популизма.

По мнению канцлера ФРГ, нынешний хозяин Белого дома Джо Байден пребывает в достойной форме. Шольц назвал американского президента умным и опытным политиком, занимающимся мировым развитием, и истинным трансатлантистом, ведущим надежное партнерство между США и Европой.

Ранее социологический опрос показал, что большинство жителей США не желают видеть на президентских выборах Трампа и Байдена. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы в СШАДональд ТрампДжо БайденШольц
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