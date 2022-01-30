Бывший украинский депутат Мураев не верит в полномасштабный конфликт с Россией

Бывший депутат Верховный Рады Украины Евгений Мураев заявил, что опасается эскалации в Донбассе, заявил он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

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При этом политик сообщил, что не верит в полномасштабный конфликт с Москвой.

«Это точно не выгодно для нас. Это, в первую очередь, невыгодно для Украины, потому что война идет на нашей территории, но я не верю, честно говоря, в полномасштабный конфликт», — сказал Мураев.

По его словам, эскалация на Донбассе возможна из-за того, что президент Владимир Зеленский «не все может контролировать».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит большей эскалации вокруг страны, чем была до этого, при этом на Западе создают впечатление, что на Украине завтра война, но это не так.

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