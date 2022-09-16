НАТО: произошло истощение запасов вооружений из-за Украины

Североатлантическому альянсу следует немедленно предпринять усилия для того, чтобы восполнить запасы вооружения, которые снизились из-за конфликта вокруг Украины, сообщил CNN генсек альянса Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО призвал готовиться к длительному противостоянию с Россией

По его словам, Альянс оказывает поддержку Киеву из своих военных запасов, которые существенно упали. Генсек отметил, что Вооруженным силам Украины придется тяжело предстоящей зимой. Столтенберг подчеркнул, что украинским военным предполагается передать зимнее снаряжение, генераторы и палатки.

Как сообщалось ранее, военное противостояние Североатлантического альянса с Россией станет самым худшим сценарием развития кризиса на Украине. НАТО и близко не готово к подобным событиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ВооружениеНАТО
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