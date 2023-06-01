Бывший советник Кучмы заявил о диктатуре Зеленского на Украине

По его словам, президент Украины не сумел выполнить предвыборные обещания, которые дал задолго до начала спецоперации России на Украине. Из-за этого Соскин не верит Зеленскому, в отличие от многих граждан Украины.

«Диктатура на Украине реально усиливается, и вся власть сосредотачивается в руках одного человека, который три года назад был комиком», — заявил бывший советник Кучмы. Он добавил, что верить заявлениям о готовящемся контрнаступлении не нужно.

Ранее Соскин заявил, что на Украине идет скрытая гражданская война из-за массовой мобилизации в стране. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

