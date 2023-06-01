Бывший советник Кучмы заявил о диктатуре Зеленского на Украине
На территории Украины развивается диктатура нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, сообщило агентство РИА Новости.
По его словам, президент Украины не сумел выполнить предвыборные обещания, которые дал задолго до начала спецоперации России на Украине. Из-за этого Соскин не верит Зеленскому, в отличие от многих граждан Украины.
«Диктатура на Украине реально усиливается, и вся власть сосредотачивается в руках одного человека, который три года назад был комиком», — заявил бывший советник Кучмы. Он добавил, что верить заявлениям о готовящемся контрнаступлении не нужно.
Ранее Соскин заявил, что на Украине идет скрытая гражданская война из-за массовой мобилизации в стране. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru