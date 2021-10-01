Бывший пресс-секретарь Трампа рассказала, что он считает Макрона «тюфяком»

Она написала книгу «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа».

При этом к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону экс-глава Белого дома, наоборот относится хорошо. Он был «одним из немногих европейских лидеров, к которым Трамп относился терпимо», — сказано в книге. Также она добавила, что Трамп не был большим поклонником европейских лидеров.

Ранее Гришэм сообщила, что Трамп специально хотел казаться более жестким по отношению к российскому коллеге Владимиру Путину.

