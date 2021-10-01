Бывший пресс-секретарь Трампа рассказала, что он считает Макрона «тюфяком»
Бывший американский лидер Дональд Трамп считает президента Франции Эммануэля Макрона «тюфяком», пишут «Известия» со ссылкой на Guardian, которая опубликовала слова бывшего пресс-секретаря Трампа Стефани Гришэм.
Она написала книгу «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа».
При этом к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону экс-глава Белого дома, наоборот относится хорошо. Он был «одним из немногих европейских лидеров, к которым Трамп относился терпимо», — сказано в книге. Также она добавила, что Трамп не был большим поклонником европейских лидеров.
Ранее Гришэм сообщила, что Трамп специально хотел казаться более жестким по отношению к российскому коллеге Владимиру Путину.
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