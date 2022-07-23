Бывший офицер США назвал три победы России над Западом
Политическую, экономическую и военную победу одержала Россия над Западом. Об этом заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью на Youtube-канале Judging Freedom.
«Россия побеждает на всех фронтах. Военном фронте — на поле боя. На политическом — стоит просто взглянуть на коллапс политического порядка в Европе и продолжающееся падение администрации Байдена в США», — заявил он.
Риттер напомнил о недавнем уходе с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главы итальянского кабмина Марио Драги.
Бывший американский разведчик убежден в победе РФ над Западом и на экономическом фронте, потому что все антироссийские санкции бумерангом возвращаются к авторам.
По мнению Риттера, Вашингтон вскоре исчерпает запас оружия для поставок Украине.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления в городе Бэиле-Тушнад в Румынии заявил, что западные санкции не пошатнули Россию, хотя в Европе уже сменились правительства четырех стран, сообщает РИА Новости.
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