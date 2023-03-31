Бывший McDonald's в Белоруссии не подтвердил смену названия на «Мы открыты!»

В настоящий момент компания выбирает «наиболее подходящий вариант из более 1500 полученных предложений по названию нового бренда», пояснили в пресс-службе компании.

Ранее в российских Telegram-каналах появилась информация о том, что сеть ресторанов, ранее работавшая под брендом McDonald's, теперь носит название «Мы открыты!».

Намерение владельца сети ресторанов «Еда и точка» судиться с новым брендом «Макдоналдса» в России «Вкусно и точка» является пиар-ходом, у него есть шикарная возможность сделать рекламную компанию на высоком уровне, заявил ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

