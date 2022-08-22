Бывший глава «Формулы 1» отверг обвинения в мошенничестве на 400 млн фунтов

На слушаниях в Вестминстерском магистратском суде он подчеркнул, что «не является учредителем или бенефициаром какого-либо траста в Великобритании или за её пределами».

В итоге судья освободила Экклстоуна до следующего досудебного слушания, намеченного на 19 сентября.

Ранее Королевская прокурорская служба Великобритании объявила, что против экс-главы «Формулы 1» Берни Экклстоуна будут выдвинуты обвинения в уклонении от уплаты налогов в связи с сокрытием им зарубежных активов, оцениваемых в более чем 400 млн фунтов стерлингов».

