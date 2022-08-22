Бывший глава «Формулы 1» отверг обвинения в мошенничестве на 400 млн фунтов
Экс-президент гоночного чемпионата «Формула 1» Берни Экклстоун не признал себя виновным по обвинению в мошенничестве, сообщает агентство France-Presse.
На слушаниях в Вестминстерском магистратском суде он подчеркнул, что «не является учредителем или бенефициаром какого-либо траста в Великобритании или за её пределами».
В итоге судья освободила Экклстоуна до следующего досудебного слушания, намеченного на 19 сентября.
Ранее Королевская прокурорская служба Великобритании объявила, что против экс-главы «Формулы 1» Берни Экклстоуна будут выдвинуты обвинения в уклонении от уплаты налогов в связи с сокрытием им зарубежных активов, оцениваемых в более чем 400 млн фунтов стерлингов».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+33 059 / сут.
Умерли
384 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+22 281 / сут.
- Бывший глава «Формулы 1» отверг обвинения в мошенничестве на 400 млн фунтов
- Организатор соревнований призвал поддерживать конкуренцию между спортсменами
- Смог в Москве продержится до конца недели
- «Это не некролог». Федун выступил с заявлением после ухода из «Спартака»
- «Политические вопросы»: Историк о призыве WADA к допуску российских спортсменов
- СМИ: ПВО сработала не менее 10 раз над Херсоном
- В Севастополе разместят указатели к убежищам на случай новых атак ВСУ
- В Малайзии арестовали российский танкер с экипажем
- «А если нет спонсора?»: Журова заявила о неравенстве доходов российских спортсменов
- Польша потребовала от всех стран Евросоюза прекратить выдачу шенгенских виз россиянам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru