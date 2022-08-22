Бывший глава «Формулы 1» отверг обвинения в мошенничестве на 400 млн фунтов

Экс-президент гоночного чемпионата «Формула 1» Берни Экклстоун не признал себя виновным по обвинению в мошенничестве, сообщает агентство France-Presse.

СМИ: экс-глава «Формулы 1» Экклстоун заявил, что «готов принять пулю» за Путина

На слушаниях в Вестминстерском магистратском суде он подчеркнул, что «не является учредителем или бенефициаром какого-либо траста в Великобритании или за её пределами».

В итоге судья освободила Экклстоуна до следующего досудебного слушания, намеченного на 19 сентября.

Ранее Королевская прокурорская служба Великобритании объявила, что против экс-главы «Формулы 1» Берни Экклстоуна будут выдвинуты обвинения в уклонении от уплаты налогов в связи с сокрытием им зарубежных активов, оцениваемых в более чем 400 млн фунтов стерлингов».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудВеликобританияФормула-1ОбвинениеМошенничество
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры