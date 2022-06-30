СМИ: экс-глава «Формулы 1» Экклстоун заявил, что «готов принять пулю» за Путина

По его словам, он считает себя другом российского лидера и готов «принять пулю за него».

«Я бы предпочёл, чтобы это не было больно, но я всё равно принял бы эту пулю. Потому что Путин является первоклассным человеком и он делает то, что считает правильным», - резюмировал Экклстоун.

Ранее экс-глава «Ф1» заявил, что Путин принадлежит той категории людей, «которые делают в точности то, что обещали», сообщает RT.