СМИ: экс-глава «Формулы 1» Экклстоун заявил, что «готов принять пулю» за Путина
Бывший глава гоночного чемпионата «Формула 1» Берни Экклстоун заявил, что считает президента России Владимира Путина «первоклассной личностью», пишет британская газета Daily Mail.
По его словам, он считает себя другом российского лидера и готов «принять пулю за него».
«Я бы предпочёл, чтобы это не было больно, но я всё равно принял бы эту пулю. Потому что Путин является первоклассным человеком и он делает то, что считает правильным», - резюмировал Экклстоун.
Ранее экс-глава «Ф1» заявил, что Путин принадлежит той категории людей, «которые делают в точности то, что обещали», сообщает RT.
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