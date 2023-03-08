Бывший американский разведчик заявил, что Путин четко обозначил будущее Украины

Экс-разведчик призвал «просто слушать» то, что говорит российский лидер, пишет RT.

«Россия находится в состоянии конфликта, оборонная промышленность работает на полную мощность. Люди, за безопасность которых он несет ответственность, будут защищены», — указал Риттер.

Офицер добавил, что тех, кто угрожает россиянам, отодвинут «на расстояние, на которое стреляют ракеты противника».

Ранее Риттер заявил, что Путин ощущает ответственность за россиян и желает защитить население от нападок со стороны украинских националистов, пишет Ura.ru.

