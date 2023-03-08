Бывший американский разведчик заявил, что Путин четко обозначил будущее Украины
Президент России Владимир Путин обозначил будущие контуры безопасности на фоне конфликта на Украине. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире своего YouTube-канала.
Экс-разведчик призвал «просто слушать» то, что говорит российский лидер, пишет RT.
«Россия находится в состоянии конфликта, оборонная промышленность работает на полную мощность. Люди, за безопасность которых он несет ответственность, будут защищены», — указал Риттер.
Офицер добавил, что тех, кто угрожает россиянам, отодвинут «на расстояние, на которое стреляют ракеты противника».
Ранее Риттер заявил, что Путин ощущает ответственность за россиян и желает защитить население от нападок со стороны украинских националистов, пишет Ura.ru.
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