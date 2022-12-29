По словам Риттера, позиция Белого дома в отношении поддержки Киева вредит Украине.

«Американская политика по Украине — не про творение добра, не про помощь кому-либо. Она про то, чтобы позволить целой нации умереть», — цитирует офицера в отставке РИА Новости.

Риттер отметил, что цель такой политики — нанесение ущерба России, но не реальная поддержка Украины, пишет Ura.ru. По словам разведчика, Вашингтон реализует план «борьбы до последнего украинца», отмечает телеканал «360». США могут позволить «пытающейся победить» стране лишь сражаться до конца. Риттер заключил, что действия Штатов в отношении Украины — «определение зла».

