Бывшего вице-президента «Казахфильма» осудили условно за продажу бутафорской крепости
Бывшего вице-президента «Казахфильма» Серика Жубандыкова осудили за продажу бутафорской крепости из фильма «Кочевник». Суд Алма-Аты приговорил его к пяти годам тюрьмы условно, сообщило агентство по противодействию коррупции Казахстана.
В сообщении отмечается, что крепость была построена по цене ниже рыночной стоимости в 44 раза в рамках кинопроекта на берегу реки. Из-за ее незаконной реализации государству был нанесен ущерб. На данный момент земельный участок и крепость возвращены в государственную собственность.
В 2017 году в совершении этого правонарушения обвинялся бывший руководитель киностудии (его имя не называлось). С 2015 по 2019 год киностудию в Алма-Ате возглавлял кинорежиссер и поэт Бахыт Каирбеков. Сообщалось, что в ноябре прошлого года крепость «Туркестан» реализовал экс-глава по заниженной цене коммерческой организации, которая была аффилирована с экс-руководством министерства культуры и спорта.
Картина «Кочевник» вышла в 2005 году. Одним из ее авторов стал российский режиссер Сергей Бодров-старший. Фильм стал самым дорогим в истории Казахстана, на его создание было потрачено 40 миллионов долларов.
Накануне директор департамента кинематографии и цифрового развития ведомства Дмитрий Давиденко на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что минкультуры РФ планирует внести изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений. По его мнению, при выдаче прокатного удостоверения необходимо учитывать соответствие контента российским традиционным ценностям.
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