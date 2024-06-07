Бывшего вице-президента «Казахфильма» осудили условно за продажу бутафорской крепости

В 2017 году в совершении этого правонарушения обвинялся бывший руководитель киностудии (его имя не называлось). С 2015 по 2019 год киностудию в Алма-Ате возглавлял кинорежиссер и поэт Бахыт Каирбеков. Сообщалось, что в ноябре прошлого года крепость «Туркестан» реализовал экс-глава по заниженной цене коммерческой организации, которая была аффилирована с экс-руководством министерства культуры и спорта.

Картина «Кочевник» вышла в 2005 году. Одним из ее авторов стал российский режиссер Сергей Бодров-старший. Фильм стал самым дорогим в истории Казахстана, на его создание было потрачено 40 миллионов долларов.

Накануне директор департамента кинематографии и цифрового развития ведомства Дмитрий Давиденко на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что минкультуры РФ планирует внести изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений. По его мнению, при выдаче прокатного удостоверения необходимо учитывать соответствие контента российским традиционным ценностям.



