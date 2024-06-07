По франшизе «Волшебник изумрудного города» снимут семь фильмов

По его словам, вторая лента будет называться «Волшебник изумрудного города. Злая ведьма». Премьера этой картины запланирована одновременно в России и целом ряде дружественных стран.

«Мы обсуждаем с нашими зарубежными партнерами приобретение прав на этот фильм», - уточнил Жаров.

Ранее стало известно, что Колокольников и Ходченкова снялись в фэнтези «Волшебник Изумрудного города», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

