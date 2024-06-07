По франшизе «Волшебник изумрудного города» снимут семь фильмов
Франшиза «Волшебник изумрудного города» будет состоять из семи фильмов, первый из которых выйдет в российский прокат 1 января 2025 года, рассказал генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров на полях Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.
По его словам, вторая лента будет называться «Волшебник изумрудного города. Злая ведьма». Премьера этой картины запланирована одновременно в России и целом ряде дружественных стран.
«Мы обсуждаем с нашими зарубежными партнерами приобретение прав на этот фильм», - уточнил Жаров.
Ранее стало известно, что Колокольников и Ходченкова снялись в фэнтези «Волшебник Изумрудного города», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru