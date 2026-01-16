Бывшего президента Южной Кореи приговорили к 5 годам тюрьмы

Бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля приговорили к пяти годам заключения за препятствование правосудию. Об этом сообщает Yonhap.

СМИ: Для экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля запросили смертную казнь

«Юн Сок Ель приговорен к 5 годам тюремного заключения по обвинениям в препятствовании аресту», - передает агентство.

Прокуратура требовала назначить политику 10 лет тюрьмы.

Как отметили в суде, в январе прошлого года бывший президент препятствовал задержанию следователями.

Ранее экс-главу государства, который в декабре 2024-го ввел краткосрочное военное положение в Южной Корее, арестовали по обвинению в возглавлении мятежа, напоминает «Свободная пресса».

