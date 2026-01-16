Бывшего президента Южной Кореи приговорили к 5 годам тюрьмы
Бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля приговорили к пяти годам заключения за препятствование правосудию. Об этом сообщает Yonhap.
«Юн Сок Ель приговорен к 5 годам тюремного заключения по обвинениям в препятствовании аресту», - передает агентство.
Прокуратура требовала назначить политику 10 лет тюрьмы.
Как отметили в суде, в январе прошлого года бывший президент препятствовал задержанию следователями.
Ранее экс-главу государства, который в декабре 2024-го ввел краткосрочное военное положение в Южной Корее, арестовали по обвинению в возглавлении мятежа, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Певец Хулио Иглесиас отверг обвинения в домогательствах
- Бывшего президента Южной Кореи приговорили к 5 годам тюрьмы
- Дмитриев назвал Канаду «52-м штатом» США
- В Иркутской области в мороз загорелся маршрутный автобус
- Россия в ноябре снизила вложения в гособлигации США
- В Казахстане четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса
- Почти созрели: В Европе готовятся к разговору с Россией
- В Рязанской области из-за атаки дронов пострадали два человека
- Китай запустил коммерческую ракету-носитель «Церера-1-Y7»
- В США произошло землетрясение магнитудой 6,0
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru