Потанин выступил за увеличение налога на прибыль вместо единоразовых платежей

Глава «Норникеля» Владимир Потанин поддержал увеличение налогообложения для граждан с высокими доходами, передает ТАСС.

В Минфине предложили сохранить налогообложение доходов по депозитам

Кроме того, Потанин заявил, что поддерживает увеличение налога на прибыль вместо сборов и единоразовых платежей. По его словам, соответствующее решение обеспечит решение проблемы перераспределения налогового бремени на более обеспеченных россиян.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин учтет результаты заседания экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам, на котором рассматриваются изменения в налоговое законодательство РФ, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НалогиНорникель

Горячие новости

Все новости

партнеры