Потанин выступил за увеличение налога на прибыль вместо единоразовых платежей

В Москве запущены сразу несколько инновационных проектов в сфере транспорта

87 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в Москве в этом году

Фестиваль «Рыбная неделя» стартует завтра в Москве

В Москве будет открыто 11 пляжей

Музей Победы приглашает в эти выходные посетить сразу несколько концертов