Состояние богатейших россиян выросло на $22,5 млрд

Состояние богатейших бизнесменов из России выросло на $22,547 млрд с начала года. Об этом свидетельствуют данные «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index) агентства Bloomberg.

Так, состояние одного из основных владельцев компании «Норникель» Владимира Потанина увеличилось на $3,82 млрд и достигло $31,7 млрд. Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов стал богаче на $561 млн (всего $25,9 млрд), совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон - на $860 млн ($23,2 млрд), экс- бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко - на $1,59 млрд ($21,8 млрд).

При этом Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») увеличил состояние на $3,7 млрд, до $16,9 млрд, Михаил Прохоров («Онэксим») - на $563 млн, до $15,4 млрд, а Павел Дуров (Telegram) - на $2,03 млрд, до $13 млрд.

В мае сообщалось, что состояние российских бизнесменов с начала 2025 года выросло на $14,97 млрд, напоминает 360.ru.

