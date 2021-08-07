Бывшая жена Гейтса после развода стала одной из богатейших в мире

Мелинда Френч Гейтс после развода с основателем корпорации Microsoft Биллом Гейтсом получила акции на общую сумму почти 2,5 миллиарда долларов. Теперь ее состояние выросло более чем на 5,7 миллиардов долларов. По данным издания Bloomberg, экс-супруга Гейтса стала одной из богатейших людей в мире.

После развода с Гейтсом бывшая супруга получила 3 млрд долларов

Теперь в активе Мелинды более 3,3 миллиона акций крупнейшего американского автодилера AutoNation стоимостью около 390 миллионов долларов, ценные бумаги John Deere на сумму 2,8 миллиона долларов и 9,5 миллиона акций Canadian National Railway, цена которых превышает 2 миллиарда долларов.

Напомним, супруги Гейтс развелись 2 августа после 27 лет брака.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в эфире НСН раскрылапричины разводов после долгих браков, в том числе у четы Гейтсов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Билл ГейтсДеньгиФинансыРазвод
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