Бывшая жена Гейтса после развода стала одной из богатейших в мире
Мелинда Френч Гейтс после развода с основателем корпорации Microsoft Биллом Гейтсом получила акции на общую сумму почти 2,5 миллиарда долларов. Теперь ее состояние выросло более чем на 5,7 миллиардов долларов. По данным издания Bloomberg, экс-супруга Гейтса стала одной из богатейших людей в мире.
Теперь в активе Мелинды более 3,3 миллиона акций крупнейшего американского автодилера AutoNation стоимостью около 390 миллионов долларов, ценные бумаги John Deere на сумму 2,8 миллиона долларов и 9,5 миллиона акций Canadian National Railway, цена которых превышает 2 миллиарда долларов.
Напомним, супруги Гейтс развелись 2 августа после 27 лет брака.
Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в эфире НСН раскрылапричины разводов после долгих браков, в том числе у четы Гейтсов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru