Бывшая жена Гейтса после развода стала одной из богатейших в мире

Теперь в активе Мелинды более 3,3 миллиона акций крупнейшего американского автодилера AutoNation стоимостью около 390 миллионов долларов, ценные бумаги John Deere на сумму 2,8 миллиона долларов и 9,5 миллиона акций Canadian National Railway, цена которых превышает 2 миллиарда долларов.

Напомним, супруги Гейтс развелись 2 августа после 27 лет брака.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в эфире НСН раскрылапричины разводов после долгих браков, в том числе у четы Гейтсов.

