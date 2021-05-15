После развода с Гейтсом бывшая супруга получила 3 млрд долларов
Мелинда Гейтс, бывшая супруга американского мультимиллиардера Билла Гейтса, получила после бракоразводного процесса 3 млрд долларов, сообщает Bloomberg.
Компания Мелинды Гейтс Deere & Co по производству сельхозтехники стала самым крупным держателем фирмы Билла Гейтса Cascade Investment. Мультимиллиардер перевел в организацию бывшей жены активы Cascade Investment в виде акций, частного и венчурного капитала, а также гостиничного бизнеса и энергетики, пишет Газета.ru.
По оценке Bloomberg, совокупный капитал Гейтсов составляет 145 млрд долларов.
Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в эфире НСН раскрыла причины разводов после долгих браков, в том числе у четы Гейтсов.
«Развод - это некая тенденция современной жизни: хочется разнообразия. Хочется все попробовать – в связи с пандемией, стрессом, который испытывают люди, а также с тем, что много говорится, что мир меняется и никогда не будет прежним. В этой ситуации развод – логичная реакция человека, который хочет начать все с чистого листа, чтобы у него была новая полоса в жизни», - заявила эксперт.
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