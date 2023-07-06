Business Insider: запрет России на въезд польских грузовиков серьезно ударит по Варшаве

Из статьи следует, что запрет проезда грузовикам и дефицит сотрудников оказались серьезным вызовом для отрасли, так как доходы от логистики и транспорта составляют 7% ВВП Польши и 6,5% рабочих мест в стране.

Лис также отметил, что решение Москвы ввести такой запрет заставил ключевой для Польши сектор столкнуться с барьером.

Ранее власти Польши приняли решение с 1 июня запретить движение через границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами, передает «Радиоточка НСН».

