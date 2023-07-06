Business Insider: запрет России на въезд польских грузовиков серьезно ударит по Варшаве
Закрыв границу для польских грузовиков, Россия нанесла сильный удар по экономике Польши, написал обозреватель Марцин Лис в статье в Business Insider Polska.
Из статьи следует, что запрет проезда грузовикам и дефицит сотрудников оказались серьезным вызовом для отрасли, так как доходы от логистики и транспорта составляют 7% ВВП Польши и 6,5% рабочих мест в стране.
Лис также отметил, что решение Москвы ввести такой запрет заставил ключевой для Польши сектор столкнуться с барьером.
Ранее власти Польши приняли решение с 1 июня запретить движение через границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Банк «Открытие» ликвидируют в 2025 году
- Белый дом: США продолжат добиваться военного успеха Украины
- Румыния откроет центр по обучению пилотов F-16, в том числе с Украины
- Business Insider: запрет России на въезд польских грузовиков серьезно ударит по Варшаве
- Балицкий: На ЗАЭС усилили безопасность сохранности отработанного топлива
- Малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» передадут ВМФ в декабре 2023 года
- СМИ: в здании загоревшегося в Москве бизнес-центра заблокированы люди
- СМИ: США объявят о новом пакете военной помощи Украине с кассетными боеприпасами
- Зеленский заявил, что президент Болгарии отказал ему в предоставлении вооружения
- Госдеп призвал Россию продлить зерновую сделку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru