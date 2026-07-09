Бундестаг проголосовал против поставок Украине ракет Patriot и Taurus

Бундестаг проголосовал против предложения усилить военную поддержку Украины и передать ей ракеты Taurus и Patriot. Об этом сообщает RT.

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Документ о дополнительной военной и гуманитарной помощи Киеву внесла на рассмотрение партия «Зелёные». Кроме поставок крылатых ракет Taurus в документе также говорилось о размещение в ФРГ заказа на производство дополнительной партии ракет Patriot для нужд украинской армии.

В итоге предложение «Зелёных» поддержали лишь 79 немецких парламентариев. Против выступили 510 депутатов, один воздержался.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США даст Украине лицензию на производство ракет к Patriot, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: ABACA / ТАСС
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