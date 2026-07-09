Сертификаты на новые лайнеры всегда выдаются с жесткими ограничениями, они постепенно снимаются по мере продолжения испытаний самолета, которые могут длиться годами. Об этом НСН рассказал главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров.

Новый российский самолет Ил-114-300 получил сертификат от Росавиации с серьезными ограничениями по погоде. Самолет оказался пригоден только для температуры от -9 до +25°C. Также Ил-114-300 нельзя эксплуатировать во время грозы и обледенения, в условиях мокрой и загрязненной взлетно-посадочной полосы. По словам Гусарова, это стандартный набор ограничений при испытаниях.