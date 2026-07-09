«Без паники!»: В России объяснили «капризность» Ил-114-300 к погоде
Паниковать из-за жестких ограничений по погоде для Ил-114-300 не стоит, это стандартная практика, сказал НСН Роман Гусаров.
Сертификаты на новые лайнеры всегда выдаются с жесткими ограничениями, они постепенно снимаются по мере продолжения испытаний самолета, которые могут длиться годами. Об этом НСН рассказал главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров.
Новый российский самолет Ил-114-300 получил сертификат от Росавиации с серьезными ограничениями по погоде. Самолет оказался пригоден только для температуры от -9 до +25°C. Также Ил-114-300 нельзя эксплуатировать во время грозы и обледенения, в условиях мокрой и загрязненной взлетно-посадочной полосы. По словам Гусарова, это стандартный набор ограничений при испытаниях.
«Первоначальный сертификат на любой новый самолет выдается со значительными ограничениями по условиям эксплуатации, в том числе по метеоусловиям. Процесс подтверждения возможности эксплуатации самолета, например, при экстремально низких температурах или в высокогорье, достаточно сложный и длительный. Я более чем уверен, что к тому моменту, когда первый серийный самолет пойдет в авиакомпанию, этот сертификат может быть расширен. Испытания самолета продолжаются, они могут идти не один год, а зачастую — в течение всей жизни самолета. Постоянно конструкторы что-то добавляют, дорабатывают, появляются новые функции, новые возможности, все это досертифицируется. Паниковать, конечно же, не стоит», - сказал Гусаров.
Ранее Гусаров заявил, что самолет МС-21 вполне может получить сертификат в 2027 году, если не будет серьезных недоработок в его конструкции, тогда же первые серийные лайнеры могут поступить в авиакомпании. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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