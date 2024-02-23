Бундестаг принял закон о легализации каннабиса в Германии
Депутаты парламента Германии одобрили законопроект о хранении и выращивании каннабиса, передает ТАСС.
Нововведение поддержали 407 депутатов, против высказались 226. Предполагается, что к концу марта документ утвердит Собрание федеральных земель, после чего он вступит в силу.
Согласно проекту закона, жители Германии от 18 лет и старше смогут хранить для собственных нужд не более 25 граммов каннабиса. Также разрешается выращивание дома до трех кустов конопли.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля подписал указ о легализации медицинского каннабиса. В декабре прошлого года соответствующий законопроект одобрила Верховная рада, напоминает «Радиоточка НСН».
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