Бундестаг принял закон о легализации каннабиса в Германии

Нововведение поддержали 407 депутатов, против высказались 226. Предполагается, что к концу марта документ утвердит Собрание федеральных земель, после чего он вступит в силу.

Согласно проекту закона, жители Германии от 18 лет и старше смогут хранить для собственных нужд не более 25 граммов каннабиса. Также разрешается выращивание дома до трех кустов конопли.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля подписал указ о легализации медицинского каннабиса. В декабре прошлого года соответствующий законопроект одобрила Верховная рада, напоминает «Радиоточка НСН».

