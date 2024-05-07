Мошенники начали звонить россиянам по видеосвязи в мессенджерах

Мошенники начали звонить россиянам в мессенджерах и записывать их на видео, предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, злоумышленники представляются менеджером сотовой компании и могут записать пользователя на видео, чтобы использовать кадры для мошеннических схем, пишет RT.

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Например, мошенники могут таким образом выманивать деньги у родственников жертвы.

Мошенники уже начали использовать дипфейки, хотя подобные схемы обмана пока и не носят массового характера, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. В связи с этим премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры проработать способы выявления недостоверных данных, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). По мнению экспертов, подобные дипфейки могут нести в себе огромные риски, в том числе для органов власти.

Разработчики систем генерации контента научились обходить антифейковые системы, поэтому подобные алгоритмы сегодня ненадежны, заявил гендиректор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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