Автоэксперт Славнов объяснил, почему Путин ездит только на Aurus
Автомобиль Aurus изначально разрабатывался для президента РФ. Как сообщает «ФедералПресс», об этом заявил основатель и руководитель компании «АвтоЛикбез», автоюрист Дмитрий Славнов.
По его словам, автомобили данной марки не только отвечают всем требованиям безопасности и комфорта. Они собираются в России, из-за чего российский лидер Владимир Путин предпочитает именно эти машины.
«Как глава КНР Си Цзиньпин... Владимир Путин стал отдавать предпочтение российскому автопрому, потому что Aurus – это та машина, которая была собрана на территории РФ», – заключил эксперт.
Ранее исполняющий обязанности вице-премьера - главы Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что автомобильный завод в Санкт-Петербурге, ранее принадлежавший компании Toyota, был передан российскому бренду Aurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru