Автоэксперт Славнов объяснил, почему Путин ездит только на Aurus

По его словам, автомобили данной марки не только отвечают всем требованиям безопасности и комфорта. Они собираются в России, из-за чего российский лидер Владимир Путин предпочитает именно эти машины.

«Как глава КНР Си Цзиньпин... Владимир Путин стал отдавать предпочтение российскому автопрому, потому что Aurus – это та машина, которая была собрана на территории РФ», – заключил эксперт.

Ранее исполняющий обязанности вице-премьера - главы Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что автомобильный завод в Санкт-Петербурге, ранее принадлежавший компании Toyota, был передан российскому бренду Aurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

