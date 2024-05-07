Автоэксперт Славнов объяснил, почему Путин ездит только на Aurus

Автомобиль Aurus изначально разрабатывался для президента РФ. Как сообщает «ФедералПресс», об этом заявил основатель и руководитель компании «АвтоЛикбез», автоюрист Дмитрий Славнов.

На инаугурации Путина впервые использовали мотоциклы Aurus

По его словам, автомобили данной марки не только отвечают всем требованиям безопасности и комфорта. Они собираются в России, из-за чего российский лидер Владимир Путин предпочитает именно эти машины.

«Как глава КНР Си Цзиньпин... Владимир Путин стал отдавать предпочтение российскому автопрому, потому что Aurus – это та машина, которая была собрана на территории РФ», – заключил эксперт.

Ранее исполняющий обязанности вице-премьера - главы Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что автомобильный завод в Санкт-Петербурге, ранее принадлежавший компании Toyota, был передан российскому бренду Aurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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