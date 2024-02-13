В Петербурге пресекли контрабанду мармеладных мишек с каннабисом

По данным ведомства, иностранный турист прилетел в Северную столицу из Гамбурга транзитным рейсом через Стамбул, немец планировал попутешествовать по России. В багаже мужчины был найден пакет с надписью «Fink green goldbears» и изображением листа каннабиса, в котором находились шесть конфет весом около 20 граммов.

«Экспресс-тест подтвердил наличие в мармеладе тетрагидроканнабинола. Это наркотическое средство и, следовательно, запрещено к перемещению через таможенную границу», — указали в таможенном управлении.

Как отметил гражданин Германии, он приобрел конфеты с марихуаной в конце прошлого года в одном из магазинов на родине, неоднократно путешествовал с такими «лакомствами», при этом вопросов у таможенных органов других государств не возникало.

По факту ввоза наркотика через таможенную границу ЕАЭС было возбуждено уголовное дело о контрабанде запрещенных веществ, иностранцу может грозить от трех до семи лет лишения свободы. На время следственных мероприятий гражданина Германии заключили под стражу.

Ранее таможенники задержали в Москве мужчину, заказавшего через интернет 250 кг сильнодействующего прегабалина из Казахстана и планировавшего продавать препарат в России, напоминает Ura.ru.

