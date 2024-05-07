Кабаева: Спортсмены могут ехать на Олимпиаду без гимна и флага

Российские спортсмены могут принять участие в Олимпиаде без флага и гимна, если на это даст добро Минспорта РФ, заявила в беседе с «SHOT» олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.

«Спортсмен же воин. Если руководство скажет ехать, значит нужно ехать», - заявила спортсменка.

Она подчеркнула, что поехала бы без гимна и флага на Олимпиаду, если бы тренер сказал ехать.