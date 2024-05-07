Кабаева: Спортсмены могут ехать на Олимпиаду без гимна и флага
Российские спортсмены могут принять участие в Олимпиаде без флага и гимна, если на это даст добро Минспорта РФ, заявила в беседе с «SHOT» олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.
«Спортсмен же воин. Если руководство скажет ехать, значит нужно ехать», - заявила спортсменка.
Она подчеркнула, что поехала бы без гимна и флага на Олимпиаду, если бы тренер сказал ехать.
Кабаева отметила, что, несмотря на все запреты, флаг России все равно продолжает подниматься на международных аренах. Она привела в пример недавние соревнования по гимнастике в Пекине, где россиянки заняли первое место и весь стадион слушал гимн России и видел поднятый флаг.
Знаменитая гимнастка уверена, что российский спорт будет продолжать развиваться.
Ранее трехкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы‑2021 в команде, россиянка Лала Крамаренко одержала победу в многоборье на международном турнире по художественной гимнастике "Небесная грация", который проходил в Пекине, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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