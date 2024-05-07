В Воронежской области мужчина нашел БПЛА самолетного типа

Мужчина нашел в городе Лиски Воронежской области беспилотный летательный аппарат самолетного типа, разрушений или пострадавших не оказалось. Об этом сообщил представитель правительства региона.

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Отмечается, что БПЛА был обнаружен утром 6 мая. На место прибыли оперативные службы, беспилотник изъяли представители следственных органов.

Ранее сообщалось, что три частных домовладения были повреждены после атаки беспилотников в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев отмечал, что ночью 1 мая над областью уничтожили три БПЛА, в частности, один дрон сбили в пригороде Воронежа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Воронежская ОбластьБеспилотники

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